Собянин пообещал достроить центр соцобслуживания в Котловке к сентябрю

Новое здание центра социального обслуживания (ЦСО) в районе Котловка достроят к сентябрю текущего года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 8 июня, в ходе осмотра работ по строительству ЦСО.

«Новое здание здесь, на Котловке, отвечающее всем требованиям. Какие требования были написаны — все было исполнено. Масштабная работа по реконструкции действующих социальных объектов, по строительству новых по всему городу», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Также мэр пообщался с социальными работниками района и поздравил их с профессиональным праздником. Собянин отметил, что во время пандемии коронавируса нагрузка на них была особенно высока.

«Социальный работник — профессия очень важная, нужная, и сегодня профессиональный праздник. Я поздравляю вас с этим праздником», — сказал он.

Центр смогут посещать 212 человек в день, пишет РИАМО.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что с 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. С этого дня жители столицы, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

При этом масочно-перчаточный режим по-прежнему останется в силе в Москве, сообщает телеканал «360».

По состоянию на 8 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 476 658, в том числе 8985 — за последние сутки. 230 688 человек вылечились, 5971 пациент скончался.

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