Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова и призвал их к сплочению на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Пасха — торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность», — заявил глава столицы.

По его мнению, пандемия станет тестом на человечность, и в сложившейся ситуации необходимо оказывать поддержку врачам, пожилым людям и всем, кто пострадал от распространения инфекции.

При этом Собянин подчеркнул, что закрытие храмов не должно препятствовать праздничной радости, «ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными».

Ранее к православным христианам с поздравлением в честь Пасхи обратились президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства отметил, что праздник Воскресения Христова наполняет сердца людей радостью, надеждой и верой во всепобеждающую силу жизни, торжество добра и справедливости.

12 апреля РПЦ приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.