Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

19 апреля 2020     18
Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова и призвал их к сплочению на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Пасха — торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность», — заявил глава столицы.

По его мнению, пандемия станет тестом на человечность, и в сложившейся ситуации необходимо оказывать поддержку врачам, пожилым людям и всем, кто пострадал от распространения инфекции.

При этом Собянин подчеркнул, что закрытие храмов не должно препятствовать праздничной радости, «ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными».

Ранее к православным христианам с поздравлением в честь Пасхи обратились президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства отметил, что праздник Воскресения Христова наполняет сердца людей радостью, надеждой и верой во всепобеждающую силу жизни, торжество добра и справедливости.

12 апреля РПЦ приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские «Цирконы» посчитали серьезной угрозой для любого флота
Российские «Цирконы» посчитали серьезной угрозой для любого флота

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» посчитали серьезной угрозой для любого флота. Об этом пишет National Interest. Американское издание в первую …


Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе …


Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова
Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова

Посольство России в Праге отказалось использовать адрес после переименования площади в честь убитого политика Бориса Немцова. Об этом пишет издание …


Патриарх Кирилл выразил надежду о скором прекращении пандемии
Патриарх Кирилл выразил надежду о скором прекращении пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим, чтобы захлестнувшая мир пандемия не унесла более человеческих жизней и не разрушила …


Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи
Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова и призвал их к сплочению на фоне ситуации с коронавирусом. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты