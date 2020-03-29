Собянин призвал москвичей «проникнуться ответственностью»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей «проникнуться ответственностью» и остаться дома на предстоящей нерабочей неделе.

«Давайте как-то проникнемся ответственностью. От нас очень многое зависит. Надо эту неделю посидеть дома, на даче, как можно меньше контактировать друг с другом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 29 марта.

Собянин рассказал, что соблюдение «домашнего режима» позволит замедлить скорость распространения коронавируса.

«Это даст выигрыш медицинским службам, потому что те, кто получил эту инфекцию, у которых развивается тяжелая форма болезни — чтобы мы могли справиться с этой нагрузкой, это чрезвычайно важно», — сказал он.

Глава города акцентировал, что ответственное поведение горожан позволит спасти жизни сотен людей.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве. Еще один инфицированный скончался в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, однако позже стало известно, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Источник: Газета Известия