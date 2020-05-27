Собянин указал на «экспериментальный режим» разрешения на прогулки в Москве

Разрешение на прогулки в Москве вводится в «тестовом режиме» на 14 дней. Об этом в среду, 27 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам «прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, это связано с тем, что большое количество людей на улицах создаст дополнительную эпидемиологическую опасность.

На обычные прогулки можно будет выходить с 9 до 21 часа, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день. Для каждого жилого дома установят собственный «график прогулок», он будет опубликован на портале mos.ru.

Также Собянин уточнил, что заниматься спортом на открытом воздухе без ограничений можно ежедневно — с 5 до 9 часов утра.

Выходить на улицу по-прежнему нельзя будет людям с подтвержденным коронавирусом или подозрением на инфекцию, людям, болеющим ОРВИ, тем, кто с ними проживает, а также тем, кто обязан соблюдать карантинный режим по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы). Всем остальным с 1 июня разрешено совершать прогулки, в том числе гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме этого, радиус прогулок рекомендуется ограничить расстоянием не более 2 км от места проживания. При нахождении на улице необходимо соблюдать социальную дистанцию, также сохраняется запрет на использование лавочек, беседок, детских, спортивных площадок и любых других объектов, прикосновение к которым может способствовать передаче инфекции другим людям. Также желательно иметь при себе удостоверение личности.

В то же время Собянин сообщил об усилении масочного режима в Москве: любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

По данным оперштаба на 27 мая, количество выявленных в Москве случаев заболевания коронавируса за последние сутки оказалось минимальным с 23 апреля — 2140 человек. Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в столице составляет 171 443. Выздоровели 67 458. Умерли 2183.

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