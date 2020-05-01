Собянин выразил надежду на избежание пика заражений COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица избежит пика заражения коронавирусной инфекцией, поскольку для этого должны переболеть большинство москвичей. Об этом он заявил в документальном фильме «Опасный вирус», отрывок которого 1 мая был показан на телеканале «Россия-1».

«Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 млн человек. Зачем это, такие пики нам проходить?» — отметил он.

Кроме того, градоначальник выразил надежду, что Москва выдержит напор заболеваемости и дождется вакцинации.

Ранее Собянин поздравил жителей столицы с первомаем и пообещал возвращение спокойной жизни в город.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в столице зафиксировано 57 300 случаев заражения коронавирусом, из них 3 561 выявлено за последние сутки. Скончались всего 658 москвичей.

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