Собянин заявил об избежавшей страшного сценария эпидемии коронавируса Москве

Москва избежала самого страшного сценария развития эпидемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник, 19 мая, заявил мэр города Сергей Собянин.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
Москва избежала самого страшного сценария развития эпидемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник, 19 мая, заявил мэр города Сергей Собянин.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
|
Власти объяснили хранение в лесу десятков новых Toyota Camry
Новые автомобили Toyota Camry, найденные в лесу местными жителями, находятся на охраняемом участке вблизи озера Смолино в Челябинске и будут …
|
Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогулки в столице можно будет разрешить только после снижения числа случаев заражения и смертности …
|
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Вахтовики, которые оказались заперты в закрытом на карантин из-за коронавируса на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, начали сбегать. Об этом …
|
В Крыму за торговлю кокаином мужчина получил восемь лет колонии
Керчанин проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Симферополе. Житель Керчи, признанный виновным в сбыте …
|
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
18:49 Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны России. © Министерство обороны РФ РИА Новости «Два дальних …