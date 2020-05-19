Собянин заявил об избежавшей страшного сценария эпидемии коронавируса Москве

19 мая 2020     19
Собянин заявил об избежавшей страшного сценария эпидемии коронавируса Москве

Москва избежала самого страшного сценария развития эпидемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник, 19 мая, заявил мэр города Сергей Собянин.

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Источник: Газета Известия

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