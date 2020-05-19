Собянин заявил об избежавшей страшного сценария эпидемии коронавируса Москве

Москва избежала самого страшного сценария развития эпидемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник, 19 мая, заявил мэр города Сергей Собянин.

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