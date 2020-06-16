Сочи накрыл бум спроса на недвижимость особого типа

16 июня 2020     17
Сочи накрыл бум спроса на недвижимость особого типа

С начала 2020 года в Сочи резко вырос спрос на недвижимость особого типа — номера в апарт-отелях рядом с пляжами. Их скупают частные инвесторы, говорится в материалах компании Golden Brown Sochi, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как правило, такие отели представляют собой реконструированные советские пансионаты и санатории, главное преимущество которых — хорошая локация. Цена апартаментов на старте продаж в подобных проектах составляет 200−275 тысяч рублей за квадратный метр, площадь лотов — 20−40 метров. Инвесторов привлекает низкий порог входа в проект — в среднем порядка 5,5 миллиона рублей, поэтому город и накрыл бум спроса на гостиничную недвижимость.

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«Существуют две стратегии инвестирования в сочинские апарт-отели: краткосрочная — покупка на ранней стадии строительства и продажа через год, и долгосрочная — покупка и сдача в аренду через управляющую компанию», — поясняют эксперты.

Рентабельность наиболее популярных апарт-отелей в Сочи при сдаче в аренду может составлять 15 процентов, а ежемесячная чистая прибыль через оператора — до 80 тысяч рублей, резюмируют в Golden Brown Sochi.

В апреле стало известно, что российские граждане бросились скупать недвижимость на черноморских курортах страны, рассматривая ее как альтернативу зарубежной. Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля.

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Источник: Лента.Ру

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