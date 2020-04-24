«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

24 апреля 2020     8
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Руководство «Союзмультфильма» захотело вернуть переданные Японии права на Чебурашку. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.

По словам Слащевой, у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. «Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение в своей стране мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023-го.

Источник: Лента.Ру

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