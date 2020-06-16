Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов. Свою позицию журналист высказал в telegram-канале.

По мнению Соловьева, «лучше бы они продолжали молчать».

В заявлении театра подчеркивается, что молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить произошедшее. Также в театре подчеркнули, что Михаил Ефремов был и остается неотъемлемой частью театра, а «случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», пишет «Газета.Ру».

Также «Современник» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

8 июня актер, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб 58-летний курьер Сергей Захаров.

Экспертиза показала наличие алкоголя и наркотиков в организме Ефремова. По словам очевидцев, актер был сильно пьян. 12 июня актер опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего.