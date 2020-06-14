Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» ― цитирует его «Газета.ру».

Актер записал видеообращение с извинениями 12 июня. Ефремов признался, что не знает, какими словами просить прощения за гибель Сергея Захарова, и заявил, что недопустимо «садиться по пьянке» за руль. Артист отметил, что не намерен пытаться избежать наказания или просить о смягчении наказания за свое преступление. Семья погибшего эти извинения отвергла.

В то же время адвокат актера Сергей Жорин заявил, что ролик может немного погасить общественное негодование из-за аварии, устроенной нетрезвым артистом, и гибели человека. Вместе с тем он не исключил возможности, что следователи сочтут запись нарушением домашнего ареста.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Внедорожник актера протаранил курьерский фургон Lada, его 57-летний водитель Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался в больнице НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выявила наличие в крови актера алкоголя и следов наркотиков. По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.