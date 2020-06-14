Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

14 июня 2020     11
Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» ― цитирует его «Газета.ру».

Актер записал видеообращение с извинениями 12 июня. Ефремов признался, что не знает, какими словами просить прощения за гибель Сергея Захарова, и заявил, что недопустимо «садиться по пьянке» за руль. Артист отметил, что не намерен пытаться избежать наказания или просить о смягчении наказания за свое преступление. Семья погибшего эти извинения отвергла.

В то же время адвокат актера Сергей Жорин заявил, что ролик может немного погасить общественное негодование из-за аварии, устроенной нетрезвым артистом, и гибели человека. Вместе с тем он не исключил возможности, что следователи сочтут запись нарушением домашнего ареста.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Внедорожник актера протаранил курьерский фургон Lada, его 57-летний водитель Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался в больнице НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выявила наличие в крови актера алкоголя и следов наркотиков. По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил России
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил России

10:40 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России …


Чемпион мира по прыжкам в длину Меньков подал заявку на получение нейтрального статуса
Чемпион мира по прыжкам в длину Меньков подал заявку на получение нейтрального статуса

10:40 Чемпион мира 2013 года по прыжкам в длину Александр Меньков направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку …


В Севастополе открыли обновленную городскую Доску почета
В Севастополе открыли обновленную городскую Доску почета

Ко Дню основания Севастополя по традиции обновили городскую Доску почета. На церемония торжественного открытия врио губернатора Михаил Развозжаев вручил сертификаты, …


Как Севастополь отметил День России
Как Севастополь отметил День России

Один из главных государственных праздников, День России, отметили 12 июня жители нашей большой страны. 30 лет назад была принята Декларация …


В Крыму подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции
В Крыму подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции

За 13 июня на территории Крыма выявлено 27 новых случаев COVID-19. Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты