Сомнолог раскрыл секреты здорового сна и легкого пробуждения

Заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, как быстро засыпать вечером и легко просыпаться утром в хорошем настроении.

Специалист порекомендовал в течение дня поддерживать максимальную загруженность, чтобы по возвращении домой чувствовать приятную усталость. Это позволит избежать навязчивых мыслей перед сном и хорошо выспаться.

«За два-три часа до сна нужно закончить активную работу. Особенно если она интеллектуальная. Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажерный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки, и ваша нервная система отдохнет, успокоится», — цитирует Бузунова Пятый канал.

После обеда лучше не употреблять кофеиносодержащие продукты, такие, как чай, кофе, газировку. Они поддерживают нервную систему в возбужденном состоянии в течение нескольких часов, и в результате человек не может заснуть.

Для легкого подъема по утрам Бузунов посоветовал придерживаться стабильного графика, чтобы позволить организму привыкнуть к режиму и подстроить циклы сна под время пробуждения. По его словам, если вставать в одно и то же время каждый день, то через две недели человек сможет самостоятельно просыпаться за пять минут до звонка будильника.

Утро лучше начинать с интенсивных физических упражнений, контрастного душа, чашки чая или кофе — это поможет сохранить бодрость и трудоспособность в течение дня.

Проблемой летнего времени Бузунов назвал ранние рассветы и поздние закаты. На этот период специалист посоветовал пользоваться плотными шторами.

Ранее в июне директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Филипп Копылов рассказал «Известиям», как спастись от жары и избежать тепловых ударов. В частности, специалист порекомендовал как можно меньше времени находиться под открытым солнцем и соблюдать питьевой режим.