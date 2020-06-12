Sony показала PlayStation 5

12 июня 2020     20
Sony показала PlayStation 5

Sony представила дизайн PlayStation 5. Трансляция презентации доступна на YouTube-канале компании.

Приставку представили в конце презентации после анонса первых игр для нового поколения. Вместе с обычной PlayStation 5 будет доступна версия без дисковода. Приставки выйдут в конце 2020 года, однако точная информация о дате начала продаж и ценах не сообщается. По оценкам, они будут стоить около 500 долларов.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5. Так, для приставки выйдет обновленная версия GTA V. Среди эксклюзивов анонсировали продолжение Spider-Man в которой главным героем станет Майлз Моралес, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7.

Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

В середине мая Epic Games представила новый игровой движок Unreal Engine 5, демонстрация его работы транслировалась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5. Компания рассказала, что движок будет выделяться фотореализмом на уровне графики современных блокбастеров и динамическим освещением игровых сцен.

Источник: Лента.Ру

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