Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал

В Белоруссии пропал претендент на президентский пост Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом. Об этом заявили в штабе политика, передает Sputnik Беларусь.

Утром в четверг, 18 июня, Бабарико и его сын поехали сдавать очередную порцию подписей и перестали выходить на связь, их телефоны недоступны. По некоторым данным, политика доставили в Департамент финансовых расследований. «ДФР дверь не открывает, комментариев не дает», — добавили в штабе.

Соперник действующего белорусского лидера Александра Лукашенко по президентской гонке Виктор Бабарико ранее руководил Белгазпромбанком. На днях в офис организации пришли с обысками по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. У Бабарико пока нет процессуального статуса, но Комитет государственного контроля заявил о наличии доказательств его причастности к делу. Сообщалось, что избирательные счета политика заблокировали.

Источник: Лента.Ру