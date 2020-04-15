Сотни человек заразились коронавирусом на единственном авианосце Франции

15 апреля 2020     6
Сотни человек заразились коронавирусом на единственном авианосце Франции

Сотни человек заразились коронавирусом на борту единственного авианосца Франции «Шарль де Голль». Об этом заявило министерство вооруженных сил страны, передает «Интерфакс».

По данным на вечер 14 апреля тестирование прошли 1 767 членов экипажа, у 668 из них результаты на вирус оказались положительными. Около тридцати граждан поместили в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации.

Авианосец прибыл в порт города Тулон в Средиземном море 12 апреля. Весь экипаж (более двух тысяч человек) отправили на 14-дневный карантин.

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19:40 — 10 апреля

8 апреля у 40 моряков авианосца заподозрили заражение. К изолированным членам экипажа отправили команду медиков, которые провели тесты на наличие вируса. На борту авианосца есть медицинское отделение, оснащенное реанимацией.

Франция входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране выявлено более 131 тысячи случаев инфицирования, более 17 тысяч граждан умерли, более 31 тысячи вылечились. Таким образом, уровень смертности превышает 10 процентов и наряду с Испанией, Италией и Великобританией считается самым высоким в мире.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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