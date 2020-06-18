Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Казани

Госавтоинспекция проведет два рейда в Казани для выявления нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят пассажирским перевозкам, а также соблюдению правил перевозки детей.

Рейды состоятся 19 июня. В утренние часы инспекторы будут проверять автобусы, осуществляющие регулярные или заказные перевозки. Сотрудники ГИБДД уделят внимание соблюдению правил перевозки пассажиров, технической исправности транспортных средств, а также наличию необходимых документов. Об этом пишет InKazan.ru. При наличии неисправностей будут приниматься меры для недопущения дальнейшей эксплуатации автобуса.

В вечернее время инспекторы проведут рейд для выявления латентных нарушений ГИБДД. В частности, будет обращено внимание на водителей, привлекавшихся к административной ответственности.

Отдельно планируется провести работу с водителями, которые уклоняются от штрафов. Водителям рекомендовано иметь при себе все документы и соблюдать правила дорожного движения.