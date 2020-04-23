Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 354,1 млрд рублей

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2019 год в размере 354,1 млрд рублей, сообщили в четверг, 23 апреля, в компании.

«21 апреля 2020 года на очередном заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что общая сумма средств на выплату дивидендов составит 354,1 млрд рублей, что соответствует 50 % чистой прибыли, относящейся к акционерам «Роснефти». Эта сумма станет максимальной в истории «Роснефти».

«Роснефть» первой из российских госкомпаний в добровольном порядке перешла на выплату дивидендов на основании отчетности, составленной по международным стандартам (МСФО).

На фоне значительного снижения цен на нефть несколько нефтегазовых компаний сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. «Роснефть» продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами, неукоснительно следуя принятой дивидендной политике.

22 апреля цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже ей удалось отыграть эти потери и подняться, по данным торгов, до $20,3 (15:50 мск)

В Кремле заверили, что не стоит смотреть на значения нефти «по одному дню или неделе» и необходимо дождаться эффекта от заключенной сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.