Советник Трампа по нацбезопасности отменил визит в Москву на 9 мая

17 апреля 2020     32
Советник Трампа по нацбезопасности отменил визит в Москву на 9 мая

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен не поедет в Москву на 9 мая, Причиной назван перенос в России торжеств по случаю Дня Победы. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Поскольку парад на 9 мая в честь победы во Второй мировой войне не состоится в запланированные сроки, посол О’Брайен не поедет в Москву», — цитирует источника ТАСС. Вашингтон пока не анонсировал новую дату возможного приезда помощника Трампа в Россию.

19 марта стало известно, что О’Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Кремль положительно воспринял эти сообщения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о переносе подготовки к параду Победы 9 мая из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. По его словам, перед страной стоит тяжелый выбор, так как 9 мая — «святая дата, но и жизнь каждого человека священна».

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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