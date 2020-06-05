«Совсем расслабляться пока нельзя»

С 1 июня в Москве ввели прогулочный режим — горожанам разрешили выходить на улицу и в парки в определенные дни три раза в неделю. Эта система будет действовать две недели. Жители столицы могут не только гулять, но и заниматься спортом на свежем воздухе. Как правильно выходить из режима самоизоляции и какие опасности могут подстерегать москвичей за пределами дома, «Известия» спросили у главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главного врача консультативно-диагностической поликлиники № 121 городского департамента здравоохранения, кандидата медицинских наук Андрея Тяжельникова.

— Андрей Александрович, почему сейчас важно возобновить прогулки на свежем воздухе?

— Прогулки и занятия спортом всегда очень важны и полезны для здоровья. Особенно сейчас, когда люди много времени провели дома и после зимы почти не выходили на солнце. Нам нужен свежий воздух и ультрафиолет. Недостаток движения вызывает гиподинамию и другие проблемы со здоровьем. Поэтому надо выходить гулять, увеличивать физическую активность. Это имеет значение как с точки зрения профилактики любых заболевания, так и с точки зрения укрепления иммунитета.

Двухмесячный режим самоизоляции — вынужденная мера, которая позволила замедлить распространение вируса и помогла уберечь тысячи людей от заражения. Сейчас инфекция в столице идет на спад, и при соблюдении мер предосторожности стали возможны прогулки.

— Какие правила нужно соблюдать на прогулке?

— В первую очередь — социальное дистанцирование. К сожалению, вирус еще не побежден, и совсем расслабляться пока нельзя. Ограничения снимаются постепенно, оставляя возможность контролировать ситуацию, оценивать каждый шаг с точки зрения его последствий, чтобы не допустить возвращения к тому, через что мы все с таким трудом уже прошли.

На прогулки и для занятий спортом нужно выходить в соответствии с рекомендуемым графиком, избегать большого скопления людей. Если вы гуляете с детьми, безусловно, не надо сразу бежать на спортивную или детскую площадку, где может быть много детей и взрослых. Каждый человек должен нести ответственность, чтобы не заразиться самому и не заразить окружающих. Если предполагается общение с людьми, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Для прогулок надо выбирать малолюдные места и соблюдать социальную дистанцию, стараться меньше прикасаться к любым поверхностям, не садится на лавочки.

— Зачем нужен график прогулок?

— Опасность заражения еще есть: сейчас по-прежнему выявляется достаточно большое число людей с бессимптомным течением коронавируса. Если горожане массово и бесконтрольно выйдут на улицу, то возрастет риск того, что инфекция снова распространится. График позволит более безопасно и комфортно выйти из длительного карантина, позволит максимально дистанцировать людей друг от друга.

— Можно просто ходить по улице или лучше поехать в парк?

— Всё зависит от района проживания. Благо сейчас почти рядом с каждым домом в каждом районе есть зеленые насаждения. Хотя парки открылись, имеет смысл гулять в местах ближе к дому. Лучше просто пройти пешком до маленького скверика, чем ехать на метро в большой парк и думать, что только там гулять полезно.

Выйти на улицу, дойти до ближайшего сквера и вернуться обратно — в первые дни это наиболее эффективный формат, особенно для пожилых людей. Не нужно бить рекорды и сразу ехать куда-то далеко в парк или лес.

— Нужны ли на прогулке маски и перчатки? Как они защищают?

— Масочно-перчаточный режим продолжает действовать и предполагает ношение на улице и в общественных местах средств индивидуальной защиты. Маски защищают от риска заражения воздушно-капельным путем, эффективно задерживая распространение частиц слюны, в которых могут быть микробы, от больного человека. Маски не дают им попасть в окружающую среду. Поскольку болезнь часто протекает бессимптомно, человек может не подозревать, что заражен, поэтому маски необходимо носить всем.

Перчатки позволяют контролировать прикосновения руками к лицу. Обычно человек прикасается к лицу бессознательно до 500 раз за день. Перчатки сдерживают порывы потереть глаза, нос грязными руками и предохраняют от риска заражения вирусом контактным способом, когда он переносится с поверхностей на слизистые.

— Как правильно заниматься спортом на свежем воздухе во время пандемии?

— Точно с большой осторожностью надо относиться к нагрузкам. Если вы просидели месяц или два дома, то не нужно сразу бежать 10 км. Должна быть постепенная адаптация.

Люди, которые занимались спортом, понимают, как втягиваться в рабочий ритм. Нагрузки, которые до карантина казались легкими по дистанции, количеству приседаний, отжиманий, подтягиваний и так далее, должны возвращаться последовательно. Условно, если вы пробегали километр, то сначала имеет смысл пробегать 300 или 500 м. Нужно следить за пульсом, не задыхаться.

Людям, которые спортом не занимались, нужно быть осторожными. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания. Всегда кажется, что, мол, сейчас выйду и начну новую жизнь, побью рекорды. Спокойная прогулка и ходьба по улице — это уже хорошая нагрузка. Опять же, никакие физиологические параметры не должны зашкаливать.

Предпочтение лучше отдать динамическим нагрузкам и работе со своим весом — подтягивания, приседания и т. д. Не стоит сразу брать тяжелые предметы, штанги, тем более без тренировки и специальной подготовки.

Ношение маски даже во время прогулок — это вынужденная мера личной безопасности каждого.

Необходимо помнить, что маску можно носить непрерывно не более двух часов и снимать сразу, если она становится влажной. Повторно одну и ту же маску надевать нельзя. То же касается и перчаток. Поэтому правильно брать на прогулку маски и перчатки на запас.

— Что делать после прогулки?

Средства индивидуальной защиты надо утилизировать, предварительно упаковать в пакет и не в коем случае не складывать после использования в карман или сумку.

Первым делом при возвращении нужно тщательно помыть руки и лицо с мылом. Если вы используете многоразовые маски и перчатки, их необходимо дезинфицировать. Маски нужно стирать в мыльном растворе и затем пропаривать утюгом.

Источник: Газета Известия