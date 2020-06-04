SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

4 июня 2020     6
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink. Старт был дан в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 мск), трансляция пуска велась компанией SpaceX.

Liftoff! pic.twitter.com/N0INm0pPAb

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Отделившаяся после старта первая ступень ракеты совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане. Впервые спутники оснащены специальными закрылками, которые будут защищать их от солнечных лучей.

Предыдущий пуск ракета-носитель Falcon 9 состоялся 23 апреля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. На данный момент орбитальная группировка SpaceX состоит из 420 аппаратов этого типа. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.

Источник: Газета Известия

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