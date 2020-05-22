Спасатели получили медали за ликвидацию последствий взрывов в Дзержинске

22 мая 2020     15
Спасатели получили медали за ликвидацию последствий взрывов в Дзержинске

Сотрудники спецуправления №38 МЧС России в Нижегородской области удостоены государственных наград и ведомственных медалей за ликвидацию последствий взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске, произошедших 1 июня 2019 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Медалью «За отвагу на пожаре» награждены 10 сотрудников спецуправления МЧС, указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, приказом министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС» награждены 17 сотрудников спецуправления МЧС.

Два взрыва и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» 1 июня 2019 года. При инциденте пострадали 89 человек. Погибших в результате происшествия нет. Пожар был ликвидирован на площади 800 кв. м. К ликвидации последствий привлекались 1766 человек и 228 единиц техники, в том числе от МЧС – 241 человек и 31 единица техники.

Источник: Газета Известия

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