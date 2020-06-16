Спецпредставитель президента РФ назвал условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение может открыться только по принципу паритета: когда все страны-участники различных авиационных конвенций одновременно согласятся возобновить полеты. Об этом во вторник, 16 июня, ТАСС сказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдет», — подчеркнул он.

При этом Иванов отметил необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности при возобновлении международного авиасообщения.

Ранее в мае российский премьер-министр призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах, так как риск развития пандемии остается высоким.

7 июня СМИ сообщили о готовности Росавиации предложить Роспотребнадзору возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Полеты планируется разрешить только в 15 стран, список будет определен ведомствами в ходе совместной работы.

Ту же дату — 15 июля — называл заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. Он отмечал, что если летом полеты за рубеж не возобновятся, то «можно уже и не начинать летать», так как авиакомпании оказались в сложном финансовом положении.

Позднее стало известно, что Росавиации и Роспотребнадзору было поручено до 8 июня проанализировать варианты возобновления полетов за рубеж. Эксперты утверждают, что открытие рейсов за границу с середины июля позволит спасти туристический сезон.

По данным Worldometer на 16 июня, в мире выявлено более 8,1 млн случаев коронавирусной инфекции, из них свыше 439 тыс. — летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 4,2 млн человек.