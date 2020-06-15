Спрогнозирован курс доллара к концу года

15 июня 2020     18
Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов. О своих прогнозах в интервью с РИА Новости рассказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Последний раз до такой отметки доллар опускался в марте текущего года. Однако из-за снижения цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+ рубль начал ослабевать, и во второй половине марта доллар несколько раз превышал отметку в 80 рублей. На данный момент, курс доллара составляет 69 рублей.

Ранее сообщалось, что начиная с конца 2020 года и до 2022-го курс рубля может достигнуть диапазона от 87 до 91 за доллар. По оценкам экспертов, основными причинами такого явления может стать понижение мировых цен на нефть, а также вторая волна коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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