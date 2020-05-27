Спрогнозировано снижение расходов на нефть на триллион долларов

27 мая 2020     18
Спрогнозировано снижение расходов на нефть на триллион долларов

Расходы потребителей на нефть в 2020 году снизятся на триллион долларов из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Всего расходы упадут почти на 30 процентов и составят 2,5 триллиона долларов, в то же время поступления в электроэнергетическом секторе снизятся на 180 миллиардов, что объясняется ростом неплатежей.

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00:01 — 18 мая

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Введение карантинных мер для борьбы с эпидемией повлияло и на объем инвестиций. Вложения в энергетический сектор сократились на 20 процентов или 400 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Больше всего инвестиций потеряет именно нефтегазовый сектор — 250 миллиардов.

Ранее эксперты прогнозировали двухпроцентный рост вложений в энергетику в этом году, что могло бы стать рекордным показателем со времен Мирового экономического кризиса 2014 года.

Ранее главный экономист Citi в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров заявил, что стоимость барреля эталонной Brent может подняться до 56 долларов к концу текущего года.

Источник: Лента.Ру

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