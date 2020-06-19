США дали Китаю две недели на пересмотр политики в отношении Гонконга

19 июня 2020     13
США дали Китаю две недели на пересмотр политики в отношении Гонконга

Соединенные Штаты в течение двух недель ожидают от властей Китая «снижение агрессивного поведения», в частности по отношению к Гонконгу. О этом в пятницу, 18 июня, заявил замгоссекретаря Дэвид Стилвелл. Расшифровку общения Стилвелла с прессой распространил госдепартамент.

Замгоссекретаря сделал заявление по итогам встречи на Гавайах главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующего международные вопросы.

По словам Стивелла, последние действия КНР не были конструктивными, «если смотреть на Индию, Южно-Китайское море, вопросы с Гонконгом».

«Я посмотрел бы на то, что произойдет в следующие две недели: увидим ли мы снижение агрессивного поведения», — цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что США рассчитывают «на пересмотр закона о внутренней безопасности, закона о национальной безопасности», который Китай применяет к Гонконгу.

«Я не скажу, что было какое-то соглашение, но мы ясно обозначили нашу позицию, так что в течение следующей недели или двух, или сколько на это понадобится, мы увидим, начнут ли они выполнять свои обязательства», — добавил он.

Стивелл охарактеризовал поведение китайской делегации на переговорах как не настроенное на договоренности.

Однако, как заметил заместитель госсекретаря, Соединенные Штаты оставляют пространство для дипломатии, чтобы китайские власти не чувствовали себя «загнанными в угол».

Переговоры прошли на фоне обострившихся отношений между США и Китаем. Так 1 июня Пекин выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу.

29 мая правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. КНР готова принять контрмеры, сказал представитель МИД Китая.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию региона.

Источник: Газета Известия

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