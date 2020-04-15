США допустили введение пошлин на импортную нефть

15 апреля 2020     5
США допустили введение пошлин на импортную нефть

Власти США допустили введение пошлин на импортную нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, передает ТАСС.

По его словам, вероятность введения пошлин «находится на рассмотрении». Фэннон указал, что такую меру рассматривал президент США Дональд Трамп в качестве «рычага влияния».

Он отметил, что Вашингтон будет внимательно следить за соблюдением странами обязательств по сокращению нефтедобычи для гарантии соблюдения договоренностей по ОПЕК+.

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22:33 — 12 апреля

Ранее стало известно, что нефтяные котировки на фоне неопределенности с общим объемом сокращения добычи нефти после сделки ОПЕК+ начали новый обвал. Так, в 11:52 стоимость марки Brent упала почти на 4 процента до 28,5 доллара за баррель. По оценкам экспертов, из-за пандемии коронавируса предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки.

Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Неясными пока остаются обязательства, которые возьмут на себя другие страны, в первую очередь США.

Источник: Лента.Ру

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