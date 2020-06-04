США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на проект документа сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, ранее введенные ограничения планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования.

Теперь санкции будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам. Под новые ограничения попадут и порты, которые примут участвующие в строительстве суда, пишет «Газета.Ру».

Один из авторов документа, сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников» и что «конгресс должен вновь предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода».

На прошлой неделе экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который ушел в отставку 2 июня, сообщил о том, что новые санкции против «Северного потока – 2» могут быть оперативно приняты американским конгрессом. Цель ограничений в том, чтобы препятствовать введению газопровода в строй.

Тогда же в СМИ прошла информация о том, что между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел спор из-за разногласий по «Северному потоку – 2». Однако официально в Берлине и Вашингтоне не подтвердили это сообщение.

Магистральный газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.