США испытают 14 вакцин от коронавируса

3 мая 2020     10
США испытают 14 вакцин от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

Эти образцы были выбраны из 93 вакцин, предоставленных 80 фармкомпаниями.

Чиновники рассказали, что в течение следующих двух недель оставшиеся вакцины пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В конечном итоге должно остаться три или четыре вакцины, эффективных в борьбе с COVID-19. Их планируют использовать в начале следующего года.

Однако работники администрации добавили, что нет гарантии, что какая-либо из 14 вакцин окажется успешной.

По их словам, есть еще одна проблема. После того, как будет найдена вакцина, необходимо будет быстро создать ее для более чем 300 миллионов американцев.

Цел проекта «Операция сверхзвуковая скорость» — объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

По последним данным, в США зарегистрировано 1 132 539 случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире, там скончались 66 369 человек, 175 382 человека излечились.

Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и&nbspдействий, доступных абсолютно каждому&nbspиз&nbspнас

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря …


Украинский журналист похвалился обманом русскоязычных туристов
Украинский журналист похвалился обманом русскоязычных туристов

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов похвалился обманом русскоязычных туристов в эфире своего канала на YouTube. Дроздов рассказал, как указывал …


США испытают 14 вакцин от коронавируса
США испытают 14 вакцин от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает …


Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи

КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами на границе в демилитаризованной зоне, сообщает 3 мая агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский …


Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

23:35 Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях. РИА Новости «Вдохновение есть. Я до …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты