США испытали лазерное оружие против беспилотников

Военные США провели в Тихом океане испытания лазерного оружие для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 23 мая, сообщило командование американского Тихоокеанского флота.

Система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator) была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислоцировавшегося неподалеку от военной базы Перл-Харбор.

В ходе тестов, состоявшихся 16 мая, установка успешно вывела из строя беспилотник.

Командир корабля Керри Сандерс заявил, что установка разработки компании Northrup Grumman «проложит путь для будущих систем вооружения».

«С этим новым передовым потенциалом мы переосмысливаем войну на море для Военно-Морского Флота», — отметил капитан.

Штаты разрабатывают направленное энергетическое оружие (DEWs) с 1960-х годов. Однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.

Накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва продолжает разработку перспективных систем вооружения. Он отметил, что причина того, что разработка оружия продолжается, заключается в одностороннем выходе в 2002 году США из Договора по противоракетной обороне. По его словам, это был «крайне безответственный шаг» со стороны Вашингтона.