США изъяли со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

13 мая 2020     7
США изъяли со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

Власти США примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» по итогам расследования причин пожара в Санкт-Петербургской больнице. Об этом 12 мая сообщили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В ведомстве уточнили, что приборы были доставлены в апреле из России в США в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Аппараты ИВЛ были направлены в больницы Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако так и не были использованы из-за улучшающейся ситуации с COVID-19. Теперь же они изымаются со складов.

«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — цитирует заявление «РИА Новости».

Рано утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода в отделении реанимации, где находились около 20 пациентов. В результате происшествия погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина.

По факту причинения смерти по неосторожности петербургское управление СКР возбудило уголовное дело.

Аналогичное ЧП произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве. Тогда погиб один человек.

Источник: Газета Известия

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