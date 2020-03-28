США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

28 марта 2020     15
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, на данный момент в аппаратах ИВЛ, которые применяются для лечения пациентов, заразившихся новым коронавирусом, нуждаются такие страны, как Италия, Великобритания, Испания и Германия.

Глава Белого дома отметил, что в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда он спросил его, как себя чувствует премьер, тот в первую очередь заявил, что Британии нужны аппараты ИВЛ, пишет ТАСС.

27 марта сообщалось, что ученые лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова в Санкт-Петербурге предложили лечить осложнения на легкие от COVID-19 с помощью нового препарата. Это поможет сократить срок пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких у тяжелобольных.

Препарат относится к группе легочных сурфактантов, первоначально создан из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. С самим вирусом он не борется, зато с его помощью можно справиться с осложнениями и значительно снизить смертность от коронавирусной пневмонии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 593 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились — 132,5 тыс.

Источник: Газета Известия

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