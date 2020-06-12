США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон обеспокоен притоком в Ливию российской военной техники, оружия и наемников из группы Вагнера. «Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции», — обвинил он.

Шенкер считает, что сейчас ливийские стороны должны действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии.

Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что соглашение под эгидой ООН между правительством национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара — хороший первый шаг. Помпео заявил, что ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия и другие страны не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано. По ее словам, боевые действия возобновились в полном объеме.

Американская сторона считает, что Москва вмешивается в дела в Ливии. В частности, 26 мая африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. Российская сторона эти обвинения отвергла.

Источник: Лента.Ру