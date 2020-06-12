США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

12 июня 2020     6
США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон обеспокоен притоком в Ливию российской военной техники, оружия и наемников из группы Вагнера. «Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции», — обвинил он.

Шенкер считает, что сейчас ливийские стороны должны действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии.

Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что соглашение под эгидой ООН между правительством национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара — хороший первый шаг. Помпео заявил, что ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия и другие страны не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано. По ее словам, боевые действия возобновились в полном объеме.

Американская сторона считает, что Москва вмешивается в дела в Ливии. В частности, 26 мая африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. Российская сторона эти обвинения отвергла.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму обезвредили 34 авиабомбы
В Крыму обезвредили 34 авиабомбы

За сутки, 11 июня, в сёлах Глазовка, Фронтовое и Чистополье Ленинского района, местными жителями были обнаружены 34 боеприпаса времён Великой …


Болельщик польского клуба арендовал подъемный кран для просмотра матча
Болельщик польского клуба арендовал подъемный кран для просмотра матча

Болельщик польского футбольного клуба «Шленск» (Вроцлав) арендовал подъемный кран для просмотра матча любимой команды. Фотография фаната размещена в Twitter военных. …


США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии
США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, …


Менее жесткий карантин в Петербурге объяснили превосходством над москвичами
Менее жесткий карантин в Петербурге объяснили превосходством над москвичами

Отсутствие в Санкт-Петербурге во время эпидемии коронавируса столь же жестких ограничений, как в Москве, объяснили превосходством петербуржцев над москвичами. В …


Экс-футболист «Атлетико» Форлан оценил игру Смолова в Примере
Экс-футболист «Атлетико» Форлан оценил игру Смолова в Примере

09:17 Известный уругвайский форвард Диего Форлан, выступавший в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», поделился мнением об игре российского нападающего Фёдора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты