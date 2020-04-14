США оказались под угрозой дефицита свинины

14 апреля 2020     12
США оказались под угрозой дефицита свинины

Крупнейший в мире производитель свинины Smithfield Foods Inc. приостановили работу основного завода в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Это произошло после того, как несколько сотен сотрудников заразились коронавирусом. Компания предупреждает, что США может грозить дефицит мяса, пишет Bloomberg.

На долю завода приходится 4-5 процентов производства свинины в Америке. Изначально планировалось приостановить его работу на три дня. Однако губернатор штата Кристи Ноем рекомендовала открыть его не раньше, чем через 14 дней. При этом 3700 сотрудников Smithfield получат зарплату как минимум за две недели. «Закрытие этого и других предприятий отрасли ставит нашу страну в опасное положение с точки зрения поставок мяса. Невозможно поставлять продукцию в магазины, если наши заводы не работают», — заявил генеральный директор Smithfield Кен Салливан.

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Помимо этого, другие игроки рынка заявили о сокращении своих мощностей. Так Sanderson Farms Inc., третий по величине производитель курятины в США, по словам генерального директора Джо Сандерсона, будет работать «не на полную мощность». Крупные производители мяса и птицы в США, такие как Tyson Foods, Cargill и JBS USA, также приостановили свою работу в других штатах. Это может нарушить цепочку поставок продовольствия в США и привести к сокращению количества свинины в розничных магазинах.

Почти все продовольственные компании США объявили об усилении мер по защите сотрудников. И хотя некоторые производители увеличили количество нанимаемых работников, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, найти сотрудников в условиях пандемии оказывается нелегко, даже с учетом роста безработицы. «У нас, как нации, сложный выбор: мы либо будем производить еду даже под угрозой заражения COVID-19, либо нет», — отметил Салливан.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Их общий объем составляет 2,3 триллиона долларов.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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