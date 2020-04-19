США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета США в связи с мерами по компенсации ущерба от коронавируса увеличится до четырех триллионов долларов, что вдвое больше американских показателей экономики. Как отмечает издание, такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Авторы публикации сравнили текущую ситуацию с Великой депрессией. В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Так, для поддержки корпораций Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более двух триллионов долларов в свой портфель за последние шесть недель. При этом такая же сумма была добавлена за четыре года Великой депрессии.

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10 апреля опрошенные Bloomberg экономисты предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году. Аналитики также предрекли падение ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента.

6 апреля стало известно, что советники Белого дома предложили выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства направят на финансирование борьбы с пандемией.

Источник: Лента.Ру