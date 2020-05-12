США признали успехи России в Сирии

Россия демонстрирует военные успехи в Сирии, хотя Москва и не довольна правлением легитимного президента республики Башара Асада. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.

«Они действительно весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН», — сказал Джеффри. При этом он отметил, что для поддержки со стороны США России придется отстраниться от сотрудничества с сирийским лидером.

По мнению спецпредставителя, в последнее время Москва недовольна действиями законного президента республики, однако альтернативы ему пока что нет. Он также подчеркнул, что основные интересы России в Сирии — это поддержка военных баз и своих экономических вложений. Кроме того, по его словам, в ограниченном военном участии Москва видит крупные стратегические успехи.

Ранее в США назвали российские действия вмешательством в дела Сирии. Как заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, Москва участвует в срыве мирных договоренностей и расширении конфликта.

Источник: Лента.Ру