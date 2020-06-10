США призвали Китай вести себя как великая держава

Власти США призвали Китай принять участие в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и Америкой, которые пройдут в Вене. Соответствующее сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Биллинглси призвал Китай пересмотреть свое решение об отказе от переговоров в данном формате, так как «достижение статуса великой державы означает поведение с ответственностью, присущей великой державе». По его словам, КНР пора перестать выстраивать «Великую стену секретности» вокруг своих ядерных мощностей. Он отметил, что Китай ждут на переговорах в Вене.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения, поэтому Москве также потребуется прозрачный механизм проверки.

8 июня США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, однако точной даты и места их проведения не назвали.

Источник: Лента.Ру