США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса

28 марта 2020     9
США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал США за санкции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, американская сторона пытается через санкционную политику навязать свою волю в одностороннем порядке другим государствам и таким образом ставит их в невыгодное положение в пользу своей экономики. Он отметил, что такой подход Соединенных Штатов «неприемлем».

Эрнст отметил, что действия американской стороны «в конечном счете, уносят жизни», в частности, в Иране и Сирии, которые из-за санкций страдают от нехватки лекарственных препаратов и медицинских товаров. «Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа, и я очень надеюсь, что до этого понимания созреют в правительстве ФРГ и в остальной части ЕС», — сказал политик.

Ранее член комитета по международным отношениям бундестага Антон Фризен призвал покончить с санкциями против России для поддержки экономики. По его словам, отказ от санкций поможет поддержать экономику Германии во время эпидемии коронавируса. Также Фризен заявил, что немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продления санкций, а за год сумма достигает восьми миллиардов евро.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом. «Настало время солидарности, а не изоляции», — отметил он.

Источник: Лента.Ру

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