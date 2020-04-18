США расследуют происхождение коронавируса

18 апреля 2020     9
США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение коронавирусной инфекции. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

По последним данным, на первом месте по количеству зараженных и умерших по-прежнему остаются США. Там заразились более 699 тысяч человек, еще более 36,8 тысячи скончались.

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Количество заразившихся на планете превысило 2,2 миллиона.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. По его …


Назван ведущий к тяжелой форме коронавируса фактор
Назван ведущий к тяжелой форме коронавируса фактор

Французский иммунолог и профессор Жан-Лоран Казанова назвал фактор, ведущий к тяжелой форме пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом …


Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые публикуются на сайте …


Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус диагностирован у командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана, сообщается 17 апреля на сайте ведомства. Отмечается, что чувствует Балан …


В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах
В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах

На фоне распространения коронавируса МЧС рекомендует россиянам носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха. В рекомендациях ведомства отмечается, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты