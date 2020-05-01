США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане

1 мая 2020     2
США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане

Военная миссия США в Афганистане впервые отказалась официально обнародовать данные о нападении представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на фоне мирного договора с повстанцами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Таким образом, пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа пытается создать видимость соблюдения условий соглашения, чтобы вывести войска из Афганистана.

Глава международных наблюдателей Джон Ф. Сопко сообщил, что информация о нападении талибов служила одними из немногих фактических данных, которые могут быть использованы в отчетах о безопасности в Афганистане. Как отмечает офис советника по нацбезопасности страны, с момента заключения мирного договора 29 февраля боевики совершили 2804 нападения на правительственные силы. В Минобороны Афганистана сообщили о 10-15 случаях насилия со стороны террористов ежедневно.

Официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл также настаивает на важности обнародования информации об атаках талибов. По его словам, в марте эти инциденты «превысили все сезонные нормы». Зафиксированные данные можно было бы использовать в международных дискуссиях о соблюдении повстанцами условий соглашения, уверен Кэмпбелл.

Мирный договор между США и движением «Талибан» был заключен 29 февраля в ходе церемонии в катарской Дохе. Уже 2 марта боевики объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил Афганистана.

Одним из пунктов соглашения стал обмен пленными. Однако представители «Талибана» неоднократно срывали переговоры. Обмен должен стать первым шагом на пути установления мира между сторонами.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане
США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане

Военная миссия США в Афганистане впервые отказалась официально обнародовать данные о нападении представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на …


Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом
Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Россия приблизилась к важнейшему рубежу в ходе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова …


Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

@dvachannel / Telegram Депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у …


В ЕР предсказали востребованность «удаленки» после пандемии коронавируса
В ЕР предсказали востребованность «удаленки» после пандемии коронавируса

После пандемии коронавируса большая часть работников останется на удаленном режиме работы. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил зампредседателя фракции …


Бот в Telegram проверит привязанную к пропуску карту «Тройка»
Бот в Telegram проверит привязанную к пропуску карту «Тройка»

Департамент транспорта Москвы создал специальный бот @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram, где горожане смогут проверить статус привязанной к пропуску карты «Тройка». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты