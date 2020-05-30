США впервые за девять лет отправили людей на МКС

30 мая 2020     16
США впервые за девять лет отправили людей на МКС

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС), сообщает SpaceX.

Произведенный 30 мая в 22:22 по московскому времени пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться через примерно 19 часов после старта. На околоземной орбите космический корабль пробудет от одного до четырех месяцев в зависимости от состояния солнечных панелей Crew Dragon, после чего Бенкен и Херли должны вернуться на Землю.

Главной целью миссии Crew Dragon называется проверка систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успешное завершение миссии космического корабля будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС, существовавшей с июля 2011 года, когда НАСА совершило последний полет в рамках программы Space Shuttle.

Изначально пуск, намеченный на 27 мая в 23:33 по московскому времени, был перенесен из-за неподходщих погодных условий.

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11:04 — 2 марта 2019

В мае 2019 года к МКС впервые стартовал (без экипажа) космический корабль Starliner компании Boeing, который из-за проблем с программным обеспечением не смог достичь космической станции, однако успешно вернулся на Землю.

Первый (безэкипажный) испытательный пуск Crew Dragon компании SpaceX к МКС состоялся в марте того же года.

В сентябре 2014 года американские SpaceX и Boeing были названы победителями программы Commercial Crew Transportation Capability, предполагающей создание в США пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

Источник: Лента.Ру

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