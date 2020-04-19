США закупили защитные маски у непроверенных поставщиков

Власти Соединенных Штатов потратили более $110 млн на закупку защитных масок для работников здравоохранения по завышенной цене и у непроверенных поставщиков. Об этом 18 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные контрактов.

По информации издания, правительство заказало свыше 20 млн масок N95, их поставка ожидается до конца мая. Уточняется, что цена одной маски в среднем составляет $6, что в шесть раз выше прейскуранта, однако в текущей ситуации она является рыночной.

При этом более 80% заказов сделаны у поставщиков, которые либо никогда не имели дело с федеральными властями, либо ранее ограничивалось небольшими контрактами, не имеющими отношения к поставке средств медицинской защиты.

3 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля сообщило, что Германия заказала у Китая 400 тыс. защитных масок, однако США перехватили партию.

Интересно, что сам американский лидер Дональд Трамп отказывается носить защитную маску, считая, что она не соответствует его статусу.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — более 734 тыс. и по числу летальных исходов — свыше 38,8 тыс.