Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

11 мая 2020     1
Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

Источником нескольких миллионов долларов, полученных бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, стала американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Об этом стало известно The New York Times от осведомленных источников.

Как сообщает издание, фирма заплатила не менее 11 миллионов долларов для того, чтобы избежать иска со стороны Тимошенко. Политик утверждала, что компания содействовала ее политическому преследованию. После этого она и ее адвокат Сергей Власенко обратились в юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможности подать в суд на Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Ранее в декларации Тимошенко появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год. Сама политик отказалась раскрывать подробности получения этой суммы из-за юридических ограничений США.

Юлия Тимошенко была в 2011 году признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинения, выдвинутые в ее адрес, касались газовых соглашений, заключенных с РФ в тот период, когда она занимала пост главы правительства. Свою вину политик не признала.

Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание она должна была отбывать в колонии, однако из-за болезни позвоночника с 2012 года находилась в харьковской больнице. В феврале 2014-го ее освободили из заключения, а в апреле Верховный суд Украины закрыл дело.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Американцы начали подавать иски против Китая из-за коронавируса
Американцы начали подавать иски против Китая из-за коронавируса

Десятки американцев и несколько компаний в США пытаются подать в суд на Китай за распространение коронавируса. Об этом сообщает Associated …


Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов
Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

Источником нескольких миллионов долларов, полученных бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, стала американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. …


В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, …


Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 35 тыс
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 35 тыс. человек

Число заболеваний COVID-19 в Мексике превысило 35 тыс. человек, за минувшие сутки выявлены 1652 подтвержденных случая. Об этом сообщает «РИА …


Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Тихого океана в 17 км восточнее города Хитати в префектуре Ибараки, на острове …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты