Стал известен соперник брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC

12 июня 2020     14
Стал известен соперник брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC

Стал известен соперник Умара Нурмагомедова, двоюродного брата российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в дебютном бою в UFC. Об этом сообщает ТАСС.

Нурмагомедов встретится с британцем Натаниэлем Вудом. Поединок с участием россиянина пройдет на «бойцовском острове» в Абу-Даби 25 июля.

О дебюте Умара Нурмагомедова в UFC стало известно 11 июня. Изначально его первый поединок должен был пройти на турнире UFC 249. Однако на фоне пандемии коронавируса ивент был отложен на неопределенный срок и в итоге состоялся 9 мая.

24-летний Умар Нурмагомедов тренируется под руководством американского тренера Хавьера Мендеса. На его счету 12 побед и ни одного поражения. В активе 26-летнего Вуда 16 побед и четыре поражения.

«Бойцовский остров», на котором пройдет серия турниров UFC, — искусственный остров Яс, расположенный неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.

Источник: Лента.Ру

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