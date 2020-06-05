Стала известна дата двух министерских стран ОПЕК

5 июня 2020     7
Стала известна дата двух министерских стран ОПЕК

Две министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут за один день, а не два, как это проходило обычно. Стороны встретятся в субботу, сообщил ТАСС в пятницу,5 июня, осведомленный источник.

«Мы начали подготовку к заседанию. ОПЕК соберется в 2 часа, а «не ОПЕК» — в 4 часа по венскому времени», — отметил он. По словам источника, предстоит «долгая и нелегкая ночь». Участники обсудят продление текущего уровня сокращения добычи нейти в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Как отметил другой источник, Россия и Саудовская Аравия уже согласовали продление договоренности как минимум на месяц.

В марте страны ОПЕК и другие крупные экспортеры нефти, связанные с ней, не договорились о сокращении добычи. В итоге мировые цены на нефть рухнули.

Соглашения достигли 12 апреля. Оно предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.

В декабре 2021 года параметры сделки могут быть пересмотрены.

Источник: Газета Известия

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