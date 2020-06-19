Стали известны причины смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева

19 июня 2020     3
Стали известны причины смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева

Бывший губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности. Об этом сообщил ТАСС.

Замглавврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова рассказала, что до смерти Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году.

В феврале 2020 года он поступил в медицинский центр в тяжелом состоянии, последний раз он попал в больницу в мае этого года.

Игнатьев скончался 18 июня в возрасте 58 лет. Ранее у экс-губернатора был подтвержден COVID-19, а также установлена двусторонняя пневмония. Незадолго до смерти он впал в кому.

В конце января Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и указом президента отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Перед этим глава региона стал участником двух крупных скандалов в течение одного месяца.

Сначала он подвергся критике общественности из-за призыва «мочить журналистов», прозвучавшего 18 января на Днях российской и чувашской печати. 24 января во время церемонии передачи новой пожарной техники управлению МЧС Игнатьев вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами.

В первом случае дело закончилось извинениями, во втором произошедшее было названо дружеской шуткой.

В конце мая Игнатьев обжаловал в Верховном суде решение президента России Владимира Путина о своем увольнении. Рассмотрение иска было назначено на 30 июня.

Источник: Газета Известия

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