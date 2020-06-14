Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Он отметил, что в случае обвинительного приговора актер, вероятнее всего, будет отбывать срок в колонии-поселении. По словам Макиенко, большинство осужденных в них работает на территории исправительного учреждения, обычно в поле в местных совхозах. При этом артиста туда вряд ли отправят, подчеркнул полковник ФСИН.
«И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — отметил Макиенко. Он также добавил, что у актера будет возможность заказывать еду из ресторанов, поскольку телефоны у заключенных есть в доступе. Также Ефремов сможет выходить в сеть, однако все средства связи периодически необходимо сдавать.
Макиенко добавил, что актер сможет сделать ремонт в общежитии, а затем поселиться в съемной квартире в городе. При этом актер обязан будет продолжать работать в колонии.
Артисту также не запретят видеться с семьей, а при хорошем поведении у него будет шанс выйти на свободу досрочно, добавил собеседник издания.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
Источник: Лента.Ру