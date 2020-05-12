Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

12 мая 2020     6
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Стало известно о большой пенсии российского актера Юрия Стоянова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что ежемесячно Стоянов получает 60 тысяч рублей. Ему начисляется надбавка за звание народного артиста России и за ордена. Несмотря на это, актер продолжает работать, так как считает важным оставаться востребованным в профессии.

В настоящее время он находится на даче вместе с женой и дочерью. Во время пандемии коронавируса артист запустил сериал «Стоянов в изоляции», состоящий из коротких смешных роликов. Он пояснил, что сделал это для души.

«Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее. Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь на даче на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок “Городка”», — рассказал Стоянов.

До введения режима самоизоляции актер снимался сразу в нескольких сериалах. После снятия пандемии актер надеется вернуться к старым проектам.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ
Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ

13:55 Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира с сезона-2020/21. …


Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП
Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

14:06 Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, …


В российских аптеках сообщили о дефиците градусников
В российских аптеках сообщили о дефиците градусников

В ряде российских аптек сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне пандемии коронавируса. Информацию от крупных игроков рынка фармацевтической розницы …


России предрекли мебельный коллапс
России предрекли мебельный коллапс

Подавляющее большинство российских производителей мебели оказались на грани банкротства. Угроза мебельного коллапса возникла из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, …


Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Стало известно о большой пенсии российского актера Юрия Стоянова. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Уточняется, что ежемесячно Стоянов получает 60 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты