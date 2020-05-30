Стало известно о «горячем» споре Меркель и Трампа из-за «Северного потока — 2»

«Горячий» спор произошел между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель из-за разногласий по «Северному потоку — 2», ситуации с НАТО и отношений с Китаем, сообщило 29 мая издание Politico.

Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника издание отмечает, что спор разгорелся во время телефонного разговора в мае. В итоге Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 в США.

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем», — говорится в материале.

Официальный Берлин и Белый дом эти данные не подтвердили.

20 мая Трамп сообщил, что планирует провести очный саммит G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон в качестве примера нормализации ситуации с коронавирусом в мире.

27 мая Меркель рассказала на брифинге, что отношения с США развиваются не так хорошо, как ей хотелось бы, и есть много противоречий. При этом она подчеркнула, что безопасность Европы невозможна без НАТО, а Вашингтон — ключевой союзник европейцев.

США активно выступают против строительства «Северного потока — 2». Они уже ввели в декабре санкции в отношении проекта и пригрозили расширить ограничения.

Берлин критикует такой подход американской администрации, указывая, что газопровод крайне важен для Европы.

Кроме того, в последние месяцы Белый дом выступает за то, чтобы наказать Китай, который якобы ответственен за распространение коронавируса.