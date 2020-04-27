Стало известно о новой работе подполковника МВД России с 22 квартирами

Заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области, у которого в собственности нашли 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей, получил новую работу. Об этом стало известно РИА Новости от начальника пресс-службы регионального управления МВД Натальи Куликовой.

По ее словам, российский полицейский перешел на должность начальника тыла районного отдела полиции. Она уточнила, что ГИБДД и работа по тылу никак не связаны. Сообщалось, что речь идет о подполковнике МВД Игоре Качкине.

В настоящее время Советский районный суд Воронежа приостановил из-за эпидемии коронавируса рассмотрение иска областного прокурора об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости, конфисковав их у подполковника. Из регионального управления МВД поступили материалы о том, что родители полицейского являются приобретателями в сделках по 31 объекту недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей, но их доходы несоразмерны этой сумме. Сам подполковник не смог доказать законность происхождения денежных средств, на которые были приобретены квартиры и дома, поэтому прокуратура решила конфисковать недвижимость.

25 февраля в МВД заявили, что поводов для увольнения Игоря Качкина нет, поскольку вся недвижимость принадлежит не ему, следовательно, и отчитываться за имущество не нужно. Сам подполковник заявил, что в шоке от происходящего. Его отец объяснил, что имущество он заработал честным трудом, когда был директором мебельного комбината.

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Источник: Лента.Ру