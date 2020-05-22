Стало известно о провалах в памяти Бориса Моисеева

22 мая 2020     10
Стало известно о провалах в памяти Бориса Моисеева

Состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. Об этом газете «Собеседник» заявил музыкальный критик Сергей Соседов, утверждающий, что знаком с артистом.

«Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы… Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил», — рассказал собеседник издания.

Промоутер Сергей Лавров, ранее организовывавший концерты Моисеева, заявил, что у артиста «есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме, он по-прежнему шутит, общается». По его словам, певцу финансово помогают поклонницы, а также Нелли Кобзон и Алла Пугачева.

В декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.

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Источник: Лента.Ру

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