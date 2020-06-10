Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского

10 июня 2020     6
Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского

Полицейский Дерек Шовин, применивший удушающий прием при задержании погибшего в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда, пытался заключить с прокуратурой сделку о признании вины. Об этом стало известно Fox News.

По данным телеканала, переговоры проходили спустя четыре дня после смерти Флойда и за день до ареста Шовина. Эту информацию подтвердил представитель прокуратуры округа Хеннепин Чак Лашевски. Не уточняя причин, он заявил, что сделка провалилась.

Источники, знакомые с провальными переговорами, уточнили, что сделка включала бы в себя признание в убийстве и нарушении гражданских прав.

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Ранее трем полицейским, присутствовавшим при задержании Флойда, предъявили обвинения в пособничестве убийству второй степени. Обвинения против полицейского Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, также переквалифицированы на убийство второй степени — до этого ему вменяли непредумышленное убийство.

В конце мая стало известно, что Флойд и Шовин за год до происшествия работали в одном клубе. Они оба отвечали за соблюдение посетителями порядка. Первый работал вышибалой, а второй подрабатывал охранником.

В Миннеаполисе с 26 мая продолжаются массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя Джорджа Флойда. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В городе для усиления охраны порядка задействовали подразделения Национальной гвардии и бронетехнику, кроме того, был введен комендантский час.

Источник: Лента.Ру

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